Из танков и артиллерии. На Харьковщине враг обстрелял 11 сел — Генштаб ВСУ
В 297 сутки российского широкомасштабного вторжения россияне били по Купянщине и пограничным селам, сообщил Генштаб ВСУ.
Противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Лиманском направлении пытается восстановить утраченное положение.
На Слобожанском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Стрелка, Красное, Старица, Захаровка, Милово, Фиголовка, Новомлынск и Западное в Харьковской области.
На Купянском направлении обстрелов из танков и всего спектра артиллерии подверглись районы Кисловки, Котляровки и Табаевки Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 17 декабря 2022 в 19:15;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 297 сутки российского широкомасштабного вторжения россияне били по Купянщине и пограничным селам, сообщил Генштаб ВСУ.".