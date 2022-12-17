Из танков и артиллерии. На Харьковщине враг обстрелял 11 сел — Генштаб ВСУ

В 297 сутки российского широкомасштабного вторжения россияне били по Купянщине и пограничным селам, сообщил Генштаб ВСУ.

Противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Лиманском направлении пытается восстановить утраченное положение.

На Слобожанском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Стрелка, Красное, Старица, Захаровка, Милово, Фиголовка, Новомлынск и Западное в Харьковской области.

На Купянском направлении обстрелов из танков и всего спектра артиллерии подверглись районы Кисловки, Котляровки и Табаевки Харьковской области.