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Из танков и артиллерии. На Харьковщине враг обстрелял 11 сел — Генштаб ВСУ

Общество 19:15   17.12.2022
Оксана Якушко
Из танков и артиллерии. На Харьковщине враг обстрелял 11 сел — Генштаб ВСУ

В 297 сутки российского широкомасштабного вторжения россияне били по Купянщине и пограничным селам, сообщил Генштаб ВСУ.

Противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Лиманском направлении пытается восстановить утраченное положение.

На Слобожанском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Стрелка, Красное, Старица, Захаровка, Милово, Фиголовка, Новомлынск и Западное в Харьковской области.

На Купянском направлении обстрелов из танков и всего спектра артиллерии подверглись районы Кисловки, Котляровки и Табаевки Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 декабря 2022 в 19:15;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 297 сутки российского широкомасштабного вторжения россияне били по Купянщине и пограничным селам, сообщил Генштаб ВСУ.".