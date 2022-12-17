З танків та артилерії. На Харківщині ворог обстріляв 11 сіл — Генштаб ЗСУ
У 297 добу російського широкомасштабного вторгнення росіяни гатили по Купянщині та прикордонними селами, повідомив Генштаб ЗСУ.
Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Лиманському напрямку намагається відновити втрачене положення.
На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли позицій наших військ в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Стариця, Захарівка, Мілове, Фиголівка, Новомлинськ і Западне на Харківщині.
На Куп’янському напрямку обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони Кислівки, Котлярівки і Табаївки Харківської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2022 в 19:15;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У 297 добу російського широкомасштабного вторгнення росіяни гатили по Купянщині та прикордонними селами, повідомив Генштаб ЗСУ.".