С понедельника в Харьков вернутся морозы, но ненадолго — прогноз погоды

На Николая синоптики прогнозируют морозы и ночью, и днем.

Температура ночью опустится до 8 градусов ниже нуля, а днем будет от 3 до 5 со знаком «минус», сообщает «Укргидрометцентр». Осадков не обещают, в течение дня будет сохраняться переменная облачность и ветер 5 — 10 м/с.

Ночь с 19 на 20 декабря, по прогнозу метеорологов, будет холодной — 10-12 градусов мороза. А вот на следующий день температура опять начнет переходить через ноль: от -1 до + 1. Ни снега, ни дождя не обещают и во вторник.

Такие же переходы от морозной ночи к сомнительному «околонулевому» дню будут наблюдаться и в среду, 21 декабря. Но в этот день, а также в ночь с 21 на 22 декабря можно ожидать незначительный снег — пока что в основном мокрый.

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Правда, шансов «долежать до Нового года» у этого снега крайне мало. В четверг, 22 декабря, и в пятницу, 23 декабря, днем синоптики прогнозируют плюсовую температуру — от 1 до 3 тепла.