З понеділка до Харкова повернуться морози, але ненадовго – прогноз погоди
На Миколая синоптики прогнозують морози і вночі, й удень.
Температура вночі опуститься до 8 градусів нижче за нуль, а вдень буде від 3 до 5 зі знаком “мінус”, повідомляє “Укргідрометцентр”. Опадів не обіцяють, протягом дня зберігатиметься мінлива хмарність і вітер 5 – 10 м/с.
Ніч із 19 на 20 грудня, за прогнозом метеорологів, буде холодною – 10 – 12 градусів морозу. А ось наступного дня температура знову почне переходити через нуль: від -1 до +1. Ні снігу, ні дощу не обіцяють й у вівторок.
Такі самі переходи від морозної ночі до сумнівного “близьконульового” дня спостерігатимуться і в середу, 21 грудня. Але в цей день, а також у ніч із 21 на 22 грудня очікується незначний сніг – поки що в основному мокрий.
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Щоправда, шансів “долежати до Нового року” в цього снігу вкрай мало. У четвер, 22 грудня, та в п’ятницю, 23 грудня, вдень синоптики прогнозують плюсову температуру – від 1 до 3 тепла.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2022 в 22:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Миколая синоптики прогнозують морози і вночі, й удень".