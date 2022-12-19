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Гамлет украсил разбитое здание в центре Харькова картинами польского художника

Культура 09:01   19.12.2022
Оксана Горун
Гамлет украсил разбитое здание в центре Харькова картинами польского художника Фото: ЕРА

Две картины художника Матиаса Фогеля разместили на фасаде БЦ «Параллель», разрушенного ударом российских ракет по центру Харькова весной.

«На полуразрушенном в результате российской агрессии бизнес-центре в Харькове установили картины польского художника Матиаса Фогеля, — сообщает BBC. — На них изображены женщины, которые вяжут шарф в цветах украинского и польского флагов, соединяющийся в один. Работа символизирует крепкую связь и солидарность между двумя странами, говорят организаторы».

Картины польского художника в Харькове на разбитом здании
Фото: ЕРА

Установил картины и соединяющий их шарф харьковский художник Гамлет Зиньковский. Идея проекта принадлежит польскому фонду «UA Future» и Матиасу Фогелю. А транспортировал работы из Польши Яцек Целецки.

Картины польского художника в Харькове на разбитом здании 3
Фото: ЕРА

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Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 декабря 2022 в 09:01;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Две картины художника Матиаса Фогеля разместили на фасаде БЦ «Параллель», разрушенного ударом российских ракет по центру Харькова весной".