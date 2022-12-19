Гамлет украсил разбитое здание в центре Харькова картинами польского художника
Фото: ЕРА
Две картины художника Матиаса Фогеля разместили на фасаде БЦ «Параллель», разрушенного ударом российских ракет по центру Харькова весной.
«На полуразрушенном в результате российской агрессии бизнес-центре в Харькове установили картины польского художника Матиаса Фогеля, — сообщает BBC. — На них изображены женщины, которые вяжут шарф в цветах украинского и польского флагов, соединяющийся в один. Работа символизирует крепкую связь и солидарность между двумя странами, говорят организаторы».
Установил картины и соединяющий их шарф харьковский художник Гамлет Зиньковский. Идея проекта принадлежит польскому фонду «UA Future» и Матиасу Фогелю. А транспортировал работы из Польши Яцек Целецки.
Читайте также: В Харькове больше Украины, чем в Тернополе и Львове — Гамлет Зиньковский (видео)
Новости по теме:
Вы читали новость: «Гамлет украсил разбитое здание в центре Харькова картинами польского художника»; из категории Культура на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 19 декабря 2022 в 09:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Две картины художника Матиаса Фогеля разместили на фасаде БЦ «Параллель», разрушенного ударом российских ракет по центру Харькова весной".