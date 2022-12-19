Гамлет украсил разбитое здание в центре Харькова картинами польского художника

Две картины художника Матиаса Фогеля разместили на фасаде БЦ «Параллель», разрушенного ударом российских ракет по центру Харькова весной.

«На полуразрушенном в результате российской агрессии бизнес-центре в Харькове установили картины польского художника Матиаса Фогеля, — сообщает BBC. — На них изображены женщины, которые вяжут шарф в цветах украинского и польского флагов, соединяющийся в один. Работа символизирует крепкую связь и солидарность между двумя странами, говорят организаторы».

Установил картины и соединяющий их шарф харьковский художник Гамлет Зиньковский. Идея проекта принадлежит польскому фонду «UA Future» и Матиасу Фогелю. А транспортировал работы из Польши Яцек Целецки.