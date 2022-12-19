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Гамлет прикрасив розбитий БЦ у центрі Харкова картинами польського художника

Культура 09:01   19.12.2022
Оксана Горун
Гамлет прикрасив розбитий БЦ у центрі Харкова картинами польського художника Фото: ЕРА

Дві картини художника Матіаса Фогеля розмістили на фасаді БЦ “Паралель”, зруйнованого ударом російських ракет по центру Харкова навесні.

На напівзруйнованому внаслідок російської агресії бізнес-центрі у Харкові встановили картини польського художника Матіаса Фогеля, – повідомило ВВС. – На них зображені жінки, які в’яжуть шарф у кольорах українського та польського прапорів, що поєднується в один. Робота символізує міцний зв’язок та солідарність між двома країнами, говорять організатори”.

Картини польського художника у Харкові на розбитій будівлі

Встановив картини та шарф, що з’єднує їх, харківський художник Гамлет Зіньківський. Ідея проєкту належить польському фонду “UA Future” та Матіасу Фогелю. А транспортував роботи із Польщі Яцек Целецький.

Картини польського художника у Харкові на розбитій будівлі 3

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Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Культура, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві картини художника Матіаса Фогеля розмістили на фасаді БЦ “Паралель”, зруйнованого ударом російських ракет по центру Харкова навесні".