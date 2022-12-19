Гамлет прикрасив розбитий БЦ у центрі Харкова картинами польського художника

Дві картини художника Матіаса Фогеля розмістили на фасаді БЦ “Паралель”, зруйнованого ударом російських ракет по центру Харкова навесні.

“На напівзруйнованому внаслідок російської агресії бізнес-центрі у Харкові встановили картини польського художника Матіаса Фогеля, – повідомило ВВС. – На них зображені жінки, які в’яжуть шарф у кольорах українського та польського прапорів, що поєднується в один. Робота символізує міцний зв’язок та солідарність між двома країнами, говорять організатори”.

Встановив картини та шарф, що з’єднує їх, харківський художник Гамлет Зіньківський. Ідея проєкту належить польському фонду “UA Future” та Матіасу Фогелю. А транспортував роботи із Польщі Яцек Целецький.