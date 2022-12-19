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Мороз, снег и снова потепление: какой будет погода в Харькове

Общество 20:55   19.12.2022
Елена Нагорная
Мороз, снег и снова потепление: какой будет погода в Харькове Фото: Василий Голосный

В начале текущей недели в Харькове «минусы» пойдут на спад, в среду возможен снегопад, после чего ожидается потепление.

Во вторник, 20 декабря, ночные температуры составят от 8 до 10 градусов мороза, днем — от -2 до 0, без существенных осадков, сообщают в Укргидрометцентре.

В ночь на 21 декабря ожидается умеренный снег, столбики термометров будут показывать 2-4 градуса мороза. Днем — небольшой мокрый снег, от 0 до +2.

22 декабря без осадков. Ночью — 2-4 градуса мороза, днем — 2-4 тепла.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 декабря 2022 в 20:55;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В начале текущей недели в Харькове «минусы» пойдут на спад, в среду возможен снегопад, после чего ожидается потепление.".