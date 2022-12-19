Мороз, снег и снова потепление: какой будет погода в Харькове

В начале текущей недели в Харькове «минусы» пойдут на спад, в среду возможен снегопад, после чего ожидается потепление.

Во вторник, 20 декабря, ночные температуры составят от 8 до 10 градусов мороза, днем — от -2 до 0, без существенных осадков, сообщают в Укргидрометцентре.

В ночь на 21 декабря ожидается умеренный снег, столбики термометров будут показывать 2-4 градуса мороза. Днем — небольшой мокрый снег, от 0 до +2.

22 декабря без осадков. Ночью — 2-4 градуса мороза, днем — 2-4 тепла.