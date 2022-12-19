Мороз, снег и снова потепление: какой будет погода в Харькове
Фото: Василий Голосный
В начале текущей недели в Харькове «минусы» пойдут на спад, в среду возможен снегопад, после чего ожидается потепление.
Во вторник, 20 декабря, ночные температуры составят от 8 до 10 градусов мороза, днем — от -2 до 0, без существенных осадков, сообщают в Укргидрометцентре.
В ночь на 21 декабря ожидается умеренный снег, столбики термометров будут показывать 2-4 градуса мороза. Днем — небольшой мокрый снег, от 0 до +2.
22 декабря без осадков. Ночью — 2-4 градуса мороза, днем — 2-4 тепла.
Читайте также: Аномальный декабрь: на Харьковщине уже выпало больше месячной нормы осадков
Новости по теме:
Вы читали новость: «Мороз, снег и снова потепление: какой будет погода в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 19 декабря 2022 в 20:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В начале текущей недели в Харькове «минусы» пойдут на спад, в среду возможен снегопад, после чего ожидается потепление.".