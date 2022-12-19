Мороз, сніг і знову потепління: якою буде погода в Харкові

На початку цього тижня у Харкові “мінуси” підуть на спад, у середу можливий снігопад, після чого очікується потепління.

У вівторок, 20 грудня, нічні температури становитимуть від 8 до 10 градусів морозу, вдень – від -2 до 0, без істотних опадів, повідомляють в Укргідрометцентрі.

У ніч проти 21 грудня очікується помірний сніг, стовпчики термометрів показуватимуть 2-4 градуси морозу. Вдень – невеликий мокрий сніг, від 0 до +2.

22 грудня без опадів. Вночі – 2-4 градуси морозу, вдень – 2-4 тепла.