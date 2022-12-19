Мороз, сніг і знову потепління: якою буде погода в Харкові
На початку цього тижня у Харкові “мінуси” підуть на спад, у середу можливий снігопад, після чого очікується потепління.
У вівторок, 20 грудня, нічні температури становитимуть від 8 до 10 градусів морозу, вдень – від -2 до 0, без істотних опадів, повідомляють в Укргідрометцентрі.
У ніч проти 21 грудня очікується помірний сніг, стовпчики термометрів показуватимуть 2-4 градуси морозу. Вдень – невеликий мокрий сніг, від 0 до +2.
22 грудня без опадів. Вночі – 2-4 градуси морозу, вдень – 2-4 тепла.
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Ви читали новину: «Мороз, сніг і знову потепління: якою буде погода в Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2022 в 20:55;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "На початку цього тижня у Харкові “мінуси” підуть на спад, у середу можливий снігопад, після чого очікується потепління.".