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Мороз, сніг і знову потепління: якою буде погода в Харкові

Суспільство 20:55   19.12.2022
Елена Нагорная
Мороз, сніг і знову потепління: якою буде погода в Харкові

На початку цього тижня у Харкові “мінуси” підуть на спад, у середу можливий снігопад, після чого очікується потепління.

У вівторок, 20 грудня, нічні температури становитимуть від 8 до 10 градусів морозу, вдень – від -2 до 0, без істотних опадів, повідомляють в Укргідрометцентрі.

У ніч проти 21 грудня очікується помірний сніг, стовпчики термометрів показуватимуть 2-4 градуси морозу. Вдень – невеликий мокрий сніг, від 0 до +2.

22 грудня без опадів. Вночі – 2-4 градуси морозу, вдень – 2-4 тепла.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2022 в 20:55;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "На початку цього тижня у Харкові “мінуси” підуть на спад, у середу можливий снігопад, після чого очікується потепління.".