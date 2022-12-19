На Харьковщину прибудет поезд святого Николая с подарками для детей (фото)

В рамках совместного проекта «Укрзалізниці» и ЮНИСЕФ поезд святого Николая развезет более 33 тысяч подарков детям на деоккупированной Донетчине, Харьковщине, в Николаеве и Херсоне.

Кроме подарков поезд привезет театрализованное действо в специально оборудованном вагоне, сообщают в «Укрзалізниці».

Отмечается, что всего будет три рейса, и в первый поезд отправился 19 декабря. Из-за того, что не все дети в указанных регионах смогут прийти на станции, часть подарков передадут военным администрациям, а те уже распределят их по спискам для детей до 10 лет, проживающих в соответствующих громадах.



Фото: Кирилл Тимошенко

«Праздничный поезд «Укрзалізниці» — это проект очень созвучен главному лозунгу ЮНИСЕФ — «для каждого ребенка». Этот поезд везет надежду, радость и детство в регионы, которые больше всего пострадали от войны и где дети больше всего ждут чуда. Более 30 тысяч детей в этих регионах получат портфели ЮНИСЕФ со школьными принадлежностями, и, вместе с тем, возможность продолжать учиться и верить в лучшее», — прокомментировал Мурат Шахин, глава представительства ЮНИСЕФ в Украине.

Точное время прибытия поезда может меняться по причинам безопасности, а объявлять его будут военные администрации непосредственно в регионе. Прибытие первого рейса ожидается в Донецкой области утром 20 декабря.



Фото: Укрзалізниця