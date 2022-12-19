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На Харківщину прибуде поїзд святого Миколая з подарунками для дітей (фото)

Суспільство 21:26   19.12.2022
Елена Нагорная
На Харківщину прибуде поїзд святого Миколая з подарунками для дітей (фото)

У межах спільного проєкту “Укрзалізниці” та ЮНІСЕФ поїзд святого Миколая розвезе понад 33 тисячі подарунків дітям на деокупованій Донеччині, Харківщині, у Миколаєві та Херсоні.

Окрім подарунків, поїзд привезе театралізоване дійство у спеціально обладнаному вагоні, повідомляють в “Укрзалізниці”.

Зазначається, що заглом буде три рейси, і в перший поїзд вирушив 19 грудня. Через те, що не всі діти у вказаних регіонах зможуть прийти на станції, частину подарунків передадуть військовим адміністраціям, а ті вже розподілять їх за списками для дітей віком до 10 років, які мешкають у відповідних громадах.


Фото: Кирило Тимошенко

“Святковий потяг Укрзалізниці – це проєкт дуже співзвучний головному гаслу ЮНІСЕФ – “для кожної дитини”. Цей потяг везе надію, радість і дитинство у регіони, які найбільше постраждали від війни і де діти чи не найбільше чекають на диво. Понад 30 тисяч дітей у цих регіонах отримають портфелі ЮНІСЕФ зі шкільним приладдям, і разом з тим, можливість продовжувати навчатися і вірити у краще”, – прокоментував Мурат Шахін, голова представництва ЮНІСЕФ в Україні.

Точний час прибуття поїзда може змінюватися через безпеку, а оголошувати його будуть військові адміністрації безпосередньо в регіоні. Перший рейс очікується на Донеччині вранці 20 грудня.


Фото: Укрзалізниця

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Автор: Елена Нагорная

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2022 в 21:26;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "У межах спільного проєкту “Укрзалізниці” та ЮНІСЕФ поїзд святого Миколая розвезе понад 33 тисячі подарунків дітям на деокупованій Донеччині, Харківщині, у Миколаєві та Херсоні.".