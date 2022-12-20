Армия РФ применила ударный беспилотник в районе села на Харьковщине — Генштаб

Районы по меньшей мере 15 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

Так, на Слобожанском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы позиций украинских войск в районах населенных пунктов Гурьев, Алисовка, Красное, Зеленая, Волчанск, Зыбино, Волоховка, Варваровка, Землянки и Двуречная. В районе Зыбино (село в Волчанской громаде Чугуевского района — ред.) россияне также применили ударный беспилотник.

На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков и артиллерии районов населенных пунктов Гряниковка, Кисловка, Котляровка, Крохмальное и Берестовое.

В Генштабе в очередной раз отметили, что российские военные пытаются улучшить тактическое положение на Купянском направлении.

Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается и в дальнейшем на всей территории Украины, добавили в ведомстве.