Армия РФ применила ударный беспилотник в районе села на Харьковщине — Генштаб
Районы по меньшей мере 15 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.
Так, на Слобожанском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы позиций украинских войск в районах населенных пунктов Гурьев, Алисовка, Красное, Зеленая, Волчанск, Зыбино, Волоховка, Варваровка, Землянки и Двуречная. В районе Зыбино (село в Волчанской громаде Чугуевского района — ред.) россияне также применили ударный беспилотник.
На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков и артиллерии районов населенных пунктов Гряниковка, Кисловка, Котляровка, Крохмальное и Берестовое.
В Генштабе в очередной раз отметили, что российские военные пытаются улучшить тактическое положение на Купянском направлении.
Читайте также: Ракетный удар по газовому предприятию на Харьковщине: пожар локализован
Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается и в дальнейшем на всей территории Украины, добавили в ведомстве.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Армия РФ применила ударный беспилотник в районе села на Харьковщине — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 20 декабря 2022 в 18:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 15 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.".