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Армия РФ применила ударный беспилотник в районе села на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 18:43   20.12.2022
Елена Нагорная
Армия РФ применила ударный беспилотник в районе села на Харьковщине — Генштаб

Районы по меньшей мере 15 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

Так, на Слобожанском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы позиций украинских войск в районах населенных пунктов Гурьев, Алисовка, Красное, Зеленая, Волчанск, Зыбино, Волоховка, Варваровка, Землянки и Двуречная. В районе Зыбино (село в Волчанской громаде Чугуевского района — ред.) россияне также применили ударный беспилотник.

На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков и артиллерии районов населенных пунктов Гряниковка, Кисловка, Котляровка, Крохмальное и Берестовое.

В Генштабе в очередной раз отметили, что российские военные пытаются улучшить тактическое положение на Купянском направлении.

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Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается и в дальнейшем на всей территории Украины, добавили в ведомстве.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 декабря 2022 в 18:43;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 15 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.".