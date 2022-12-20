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Ракетный удар по газовому предприятию на Харьковщине: пожар локализован

Происшествия 18:00   20.12.2022
Елена Нагорная
Ракетный удар по газовому предприятию на Харьковщине: пожар локализован Фото: Telegram-канал «Генерал Марсель»

По состоянию на 15:30 пожар на промышленном предприятии в Изюмском районе, возникший после вражеского ракетного удара в ночь на 20 декабря, был локализован.

Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в эфире национального телемарафона.

«Ночью сегодня враг ударил ракетами по промышленному газовому предприятию, в результате чего произошел масштабный пожар, который сейчас локализован, но на месте еще работают подразделения ГСЧС», — отметил он.

Ранее Синегубов сообщал, что масштабный пожар на гражданском объекте промышленной инфраструктуры начался около 2-х часов ночи. Никто не пострадал. По данным облуправления Нацполиции, армия РФ ударила ракетами С-300. Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник рассказал, что горит нефтеперерабатывающее предприятие — повреждены резервуары и трубопровод. Позже стало известно, что ракеты попали в один из объектов нефтегазовой инфраструктуры «Нафтогаза».

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 декабря 2022 в 18:00;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 15:30 пожар на промышленном предприятии в Изюмском районе, возникший после вражеского ракетного удара в ночь на 20 декабря, был локализован.".