Ракетный удар по газовому предприятию на Харьковщине: пожар локализован

По состоянию на 15:30 пожар на промышленном предприятии в Изюмском районе, возникший после вражеского ракетного удара в ночь на 20 декабря, был локализован.

Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в эфире национального телемарафона.

«Ночью сегодня враг ударил ракетами по промышленному газовому предприятию, в результате чего произошел масштабный пожар, который сейчас локализован, но на месте еще работают подразделения ГСЧС», — отметил он.

Ранее Синегубов сообщал, что масштабный пожар на гражданском объекте промышленной инфраструктуры начался около 2-х часов ночи. Никто не пострадал. По данным облуправления Нацполиции, армия РФ ударила ракетами С-300. Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник рассказал, что горит нефтеперерабатывающее предприятие — повреждены резервуары и трубопровод. Позже стало известно, что ракеты попали в один из объектов нефтегазовой инфраструктуры «Нафтогаза».