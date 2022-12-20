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Ракетний удар по газовому підприємству на Харківщині: пожежу локалізовано

Події 18:00   20.12.2022
Олена Нагорна
Ракетний удар по газовому підприємству на Харківщині: пожежу локалізовано

Станом на 15:30 пожежу на промисловому підприємстві в Ізюмському районі, що виникла після ворожого ракетного удару в ніч проти 20 грудня, було локалізовано.

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив у етері національного телемарафону.

“Вночі сьогодні ворог вдарив ракетами по промисловому газовому підприємству, внаслідок чого сталася масштабна пожежа, яка наразі локалізована, але на місці ще працюють підрозділи ДСНС”, – зазначив він.

Раніше Синєгубов повідомляв, що масштабна пожежа на цивільному об’єкті промислової інфраструктури почалася близько 2-ї години ночі. Ніхто не постраждав. За даними облуправління Нацполіції, армія РФ вдарила ракетами С-300. Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник розповів, що горіло нафтопереробне підприємство – було пошкоджено резервуари та трубопровід. Пізніше стало відомо, що ракети влучили в один з об’єктів нафтогазової інфраструктури “Нафтогазу” .

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2022 в 18:00;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 15:30 пожежу на промисловому підприємстві в Ізюмському районі, що виникла після ворожого ракетного удару в ніч проти 20 грудня, було локалізовано.".