Ракетний удар по газовому підприємству на Харківщині: пожежу локалізовано
Станом на 15:30 пожежу на промисловому підприємстві в Ізюмському районі, що виникла після ворожого ракетного удару в ніч проти 20 грудня, було локалізовано.
Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив у етері національного телемарафону.
“Вночі сьогодні ворог вдарив ракетами по промисловому газовому підприємству, внаслідок чого сталася масштабна пожежа, яка наразі локалізована, але на місці ще працюють підрозділи ДСНС”, – зазначив він.
Раніше Синєгубов повідомляв, що масштабна пожежа на цивільному об’єкті промислової інфраструктури почалася близько 2-ї години ночі. Ніхто не постраждав. За даними облуправління Нацполіції, армія РФ вдарила ракетами С-300. Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник розповів, що горіло нафтопереробне підприємство – було пошкоджено резервуари та трубопровід. Пізніше стало відомо, що ракети влучили в один з об’єктів нафтогазової інфраструктури “Нафтогазу” .
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2022 в 18:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 15:30 пожежу на промисловому підприємстві в Ізюмському районі, що виникла після ворожого ракетного удару в ніч проти 20 грудня, було локалізовано.".