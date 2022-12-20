Армія РФ застосувала ударний безпілотник у районі села на Харківщині – Генштаб

Райони щонайменше 15 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

Так, на Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли позицій українських військ в районах населених пунктів Гур’їв, Алісівка, Красне, Зелена, Вовчанськ, Зибине, Волохівка, Варварівка, Землянки та Дворічна. У районі Зибиного (село у Вовчанській громаді Чугуївського району – ред.) росіяни також застосували ударний безпілотник.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії районів населених пунктів Гряниківка, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне та Берестове.

У Генштабі вчергове зазначили, що російські військові намагаються покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку.

Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається й надалі на всій території України, додали у відомстві.