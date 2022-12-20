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На Харьковщине для «Пункта обогрева» закупают сахар по завышенной цене — ХАЦ

Общество 15:41   20.12.2022
Оксана Якушко
На Харьковщине для «Пункта обогрева» закупают сахар по завышенной цене — ХАЦ

В Натальинской громаде заказали продукты питания для «Пункта обогрева» по цене выше рыночной, сообщил ХАЦ.

Общая сумма сделки составила 122 тысяч гривен. При этом на 60 тысяч гривен покупают воду в бутылях по 6 литров. Стоимость одного бутыля – 40 гривен.


Также на 60 тысяч гривен покупают сахар. Стоимость одной пачки сахара в 800 г стоит 42,10 гривен. Стоит отметить, что цена по приобретению сахара значительно завышена. Выходит, что стоимость килограмма сахара составляет более 52 гривны.

Договор заключили с ФЛП Ткаченко Алла Викторовна. Для сравнения тот же ФЛП Ткаченко Алла поставляет сахар для больницы в Краснограде по цене 40 гривен за кг. В Новой Водолаге сахар поставляют для больницы по 37 гривен за кг. В Великом Бурлуке, который восстанавливают после деоккупации, закупают сахар по 45 гривен за килограмм, что дешевле, чем покупают в Натальином.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 декабря 2022 в 15:41;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Натальинской громаде заказали продукты питания для «Пункта обогрева» по цене выше рыночной, сообщил ХАЦ".