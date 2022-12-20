На Харківщині для “Пункту обігріву” закупають цукор за завищеною ціною – ХАЦ

У Наталінській громаді замовили продукти харчування для “Пункту обігріву” за ціною, вищою за ринкову, повідомив ХАЦ.

Загальна сума операції склала 122 тисячі гривень. При цьому на 60 тисяч гривень купують воду у пляшках по 6 літрів. Вартість однієї пляшки – 40 гривень.

Також на 60 тисяч гривень купують цукор. Вартість однієї пачки цукру 800 г коштує 42,10 гривень. Варто зазначити, що ціна щодо придбання цукру є значно завищеною. Виходить, що вартість кілограму цукру складає понад 52 гривні.

Угоду уклали з ФОП Ткаченко Алла Вікторівна. Для порівняння той ж ФОП Ткаченко Алла Вікторівна постачає цукор для лікарні у Краснограді, який знаходиться поряд, по 40 гривень за 1 кг. У Новій Водолазі цукор постачають для лікарні по 37 гривень за 1 кг. У Великому Бурлуку, який відновлюється після деокупації, заупають цукор по 45 гривень за кілограм, що дешевше, ніж купують у Наталіне.