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СБУ поймала фаната «русского мира», поднимавшего флаг РФ над мэрией Харькова

Общество 11:00   20.12.2022
Оксана Горун
СБУ поймала фаната «русского мира», поднимавшего флаг РФ над мэрией Харькова Фото: СБУ

Сторонник «новороссии» был постоянным участником сюжетов российских пропагандистов и восемь лет успешно прятался, сообщили в СБУ.

При такой скандальной известности он умудрялся более восьми лет скрываться от правосудия, но во время полномасштабной войны все же попался.

В Харькове задержали сторонника русского мира, вешавшего флаг на здание мэрии
Фото: СБУ

«СБУ задержала сторонника новороссии, который в 2014 году поднимал российский флаг над Харьковской мэрией Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника в ходе контрдиверсионных мероприятий в Харькове. Злоумышленник более 8 лет скрывался от правосудия за участие в кремлевском проекте новороссия и попытках насильственного захвата власти в регионе», — сообщила пресс-служба СБУ.

В Харькове задержали сторонника русского мира, вешавшего флаг на здание мэрии 4
Фото: СБУ

По информации службы, мужчина в 2014 году не только размахивал российским флагом, но и призывал к штурму мэрии Харькова. А на камеры росСМИ рассказывал о необходимости изменить границы Украины.

В Харькове задержали сторонника русского мира, вешавшего флаг на здание мэрии 3
Фото: СБУ

«Больше всего таких «эфиров» при его участии было снято представителями кремлевского телеканала «Россия 1». Когда попытки москвы «провалились», злоумышленник решил «залечь на дно» и таким образом избежать правосудия. Для этого соблюдал меры конспирации, постоянно менял адреса проживания и номера мобильных телефонов. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали», — отметили «безопасники».

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    • Обыск, проведенный дома у фаната «русского мира», подтвердил, что своих убеждений он не изменил. У задержанного нашли: флаги РФ и георгиевские ленты; снайперскую винтовку с оптикой; самозарядную винтовку Z-10; патроны к огнестрельному оружию калибра 7,62 мм.

    В Харькове задержали сторонника русского мира, вешавшего флаг на здание мэрии 5
    Фото: СБУ

    На данный момент мужчине сообщили о подозрении по двум статьям — за посягательство на территориальную целостность Украины и незаконное обращение с оружием. Следствие продолжается.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 декабря 2022 в 11:00;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сторонник «новороссии» был постоянным участником сюжетов российских пропагандистов и восемь лет успешно прятался, сообщили в СБУ".