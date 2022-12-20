СБУ поймала фаната «русского мира», поднимавшего флаг РФ над мэрией Харькова

Сторонник «новороссии» был постоянным участником сюжетов российских пропагандистов и восемь лет успешно прятался, сообщили в СБУ.

При такой скандальной известности он умудрялся более восьми лет скрываться от правосудия, но во время полномасштабной войны все же попался.

«СБУ задержала сторонника новороссии, который в 2014 году поднимал российский флаг над Харьковской мэрией Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника в ходе контрдиверсионных мероприятий в Харькове. Злоумышленник более 8 лет скрывался от правосудия за участие в кремлевском проекте новороссия и попытках насильственного захвата власти в регионе», — сообщила пресс-служба СБУ.

По информации службы, мужчина в 2014 году не только размахивал российским флагом, но и призывал к штурму мэрии Харькова. А на камеры росСМИ рассказывал о необходимости изменить границы Украины.

«Больше всего таких «эфиров» при его участии было снято представителями кремлевского телеканала «Россия 1». Когда попытки москвы «провалились», злоумышленник решил «залечь на дно» и таким образом избежать правосудия. Для этого соблюдал меры конспирации, постоянно менял адреса проживания и номера мобильных телефонов. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали», — отметили «безопасники».

Обыск, проведенный дома у фаната «русского мира», подтвердил, что своих убеждений он не изменил. У задержанного нашли: флаги РФ и георгиевские ленты; снайперскую винтовку с оптикой; самозарядную винтовку Z-10; патроны к огнестрельному оружию калибра 7,62 мм.

На данный момент мужчине сообщили о подозрении по двум статьям — за посягательство на территориальную целостность Украины и незаконное обращение с оружием. Следствие продолжается.