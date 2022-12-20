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СБУ спіймала фаната “русского мира”, що піднімав прапор РФ над мерією Харкова

Суспільство 11:00   20.12.2022
Оксана Горун
СБУ спіймала фаната “русского мира”, що піднімав прапор РФ над мерією Харкова

Прихильник “новоросії” був постійним учасником сюжетів російських пропагандистів та вісім років успішно переховувався, повідомили в СБУ.

За скандальної популярності він примудрявся більше восьми років ховатися від правосуддя, але під час повномасштабної війни все ж таки попався.

У Харкові затримали прихильника російського світу, який вішав прапор на будівлю мерії

СБУ затримала прихильника “новоросії”, який у 2014 році піднімав російський прапор над Харківською мерією. Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного ворожого поплічника у ході контрдиверсійних заходів у Харкові. Зловмисник понад 8 років переховувався від правосуддя за участь у кремлівському проєкті “новоросія” та спробах насильницького захоплення влади в регіоні“, – повідомила пресслужба СБУ.

У Харкові затримали прихильника російського світу, який вішав прапор на будівлю мерії 4

За інформацією служби, чоловік у 2014 році не лише розмахував російським прапором, а й закликав до штурму мерії Харкова. А на камери росЗМІ розповідав про необхідність змінити кордони України.

У Харкові затримали прихильника російського світу, який вішав прапор на будівлю мерії 3

Найбільше таких “ефірів” за його участі було відзнято представниками кремлівського телеканалу “россия 1”. Коли спроби москви “провалилися”, зловмисник вирішив “залягти на дно” і таким чином уникнути правосуддя. Для цього дотримувався заходів конспірації, постійно змінював адреси проживання та номери мобільних телефонів. Однак, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали“, – зазначили “безпеківці”.

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    • Обшук, проведений удома фаната “русского мира”, підтвердив, що своїх переконань він не змінив. У затриманого знайшли: прапори РФ та георгіївські стрічки; снайперську гвинтівку з оптикою; самозарядну гвинтівку Z-10; патрони до вогнепальної зброї калібру 7,62 мм.

    У Харкові затримали прихильника російського світу, який вішав прапор на будівлю мерії 5

    Наразі чоловікові повідомили про підозру за двома статтями – за посягання на територіальну цілісність України та незаконне поводження зі зброєю. Слідство продовжується.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2022 в 11:00;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прихильник “новоросії” був постійним учасником сюжетів російських пропагандистів та вісім років успішно переховувався, повідомили в СБУ".