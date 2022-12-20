СБУ спіймала фаната “русского мира”, що піднімав прапор РФ над мерією Харкова

Прихильник “новоросії” був постійним учасником сюжетів російських пропагандистів та вісім років успішно переховувався, повідомили в СБУ.

За скандальної популярності він примудрявся більше восьми років ховатися від правосуддя, але під час повномасштабної війни все ж таки попався.

“СБУ затримала прихильника “новоросії”, який у 2014 році піднімав російський прапор над Харківською мерією. Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного ворожого поплічника у ході контрдиверсійних заходів у Харкові. Зловмисник понад 8 років переховувався від правосуддя за участь у кремлівському проєкті “новоросія” та спробах насильницького захоплення влади в регіоні“, – повідомила пресслужба СБУ.

За інформацією служби, чоловік у 2014 році не лише розмахував російським прапором, а й закликав до штурму мерії Харкова. А на камери росЗМІ розповідав про необхідність змінити кордони України.

“Найбільше таких “ефірів” за його участі було відзнято представниками кремлівського телеканалу “россия 1”. Коли спроби москви “провалилися”, зловмисник вирішив “залягти на дно” і таким чином уникнути правосуддя. Для цього дотримувався заходів конспірації, постійно змінював адреси проживання та номери мобільних телефонів. Однак, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали“, – зазначили “безпеківці”.

Обшук, проведений удома фаната “русского мира”, підтвердив, що своїх переконань він не змінив. У затриманого знайшли: прапори РФ та георгіївські стрічки; снайперську гвинтівку з оптикою; самозарядну гвинтівку Z-10; патрони до вогнепальної зброї калібру 7,62 мм.

Наразі чоловікові повідомили про підозру за двома статтями – за посягання на територіальну цілісність України та незаконне поводження зі зброєю. Слідство продовжується.