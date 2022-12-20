В Харькове больше, чем на месяц, перекрывают часть улицы
Харьковская мэрия сообщила о прекращении движения на участке улицы Зубарева до 31 января.
«Движение транспорта по ул. Зубарева, в районе дома №57, запрещено до 31 января 2023 года», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.
В мэрии пояснили, что дорогу пришлось перекрыть, чтобы провести восстановительные работы на канализационной сети.
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«Объезд закрытого участка организован через местный проезд», — добавили в горсовете.
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- • Дата публикации материала: 20 декабря 2022 в 12:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская мэрия сообщила о прекращении движения на участке улицы Зубарева до 31 января".