В Харькове больше, чем на месяц, перекрывают часть улицы

Харьковская мэрия сообщила о прекращении движения на участке улицы Зубарева до 31 января.

«Движение транспорта по ул. Зубарева, в районе дома №57, запрещено до 31 января 2023 года», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

В мэрии пояснили, что дорогу пришлось перекрыть, чтобы провести восстановительные работы на канализационной сети.

«Объезд закрытого участка организован через местный проезд», — добавили в горсовете.