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В Харькове больше, чем на месяц, перекрывают часть улицы

Общество 12:17   20.12.2022
Оксана Горун
В Харькове больше, чем на месяц, перекрывают часть улицы

Харьковская мэрия сообщила о прекращении движения на участке улицы Зубарева до 31 января.

«Движение транспорта по ул. Зубарева, в районе дома №57, запрещено до 31 января 2023 года», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

В мэрии пояснили, что дорогу пришлось перекрыть, чтобы провести восстановительные работы на канализационной сети.

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«Объезд закрытого участка организован через местный проезд», — добавили в горсовете.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 декабря 2022 в 12:17;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская мэрия сообщила о прекращении движения на участке улицы Зубарева до 31 января".