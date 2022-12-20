У Харкові більше, ніж на місяць, перекривають частину вулиці
Харківська мерія повідомила про припинення руху на ділянці вулиці Зубарєва до 31 січня.
“Рух транспорту вул. Зубарєва, в районі будинку №57, заборонено до 31 січня 2023 року”, – повідомила пресслужба Харківської міськради.
У мерії пояснили, що дорогу довелося перекрити, щоби провести відновлювальні роботи на каналізаційній мережі.
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“Об’їзд закритої ділянки організовано через місцевий проїзд”, – додали в міськраді.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2022 в 12:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська мерія повідомила про припинення руху на ділянці вулиці Зубарєва до 31 січня".