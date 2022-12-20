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У Харкові більше, ніж на місяць, перекривають частину вулиці

Суспільство 12:17   20.12.2022
Оксана Горун
У Харкові більше, ніж на місяць, перекривають частину вулиці

Харківська мерія повідомила про припинення руху на ділянці вулиці Зубарєва до 31 січня.

“Рух транспорту вул. Зубарєва, в районі будинку №57, заборонено до 31 січня 2023 року”, – повідомила пресслужба Харківської міськради.

У мерії пояснили, що дорогу довелося перекрити, щоби провести відновлювальні роботи на каналізаційній мережі.

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“Об’їзд закритої ділянки організовано через місцевий проїзд”, – додали в міськраді.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2022 в 12:17;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська мерія повідомила про припинення руху на ділянці вулиці Зубарєва до 31 січня".