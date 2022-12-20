У Харкові більше, ніж на місяць, перекривають частину вулиці

Харківська мерія повідомила про припинення руху на ділянці вулиці Зубарєва до 31 січня.

“Рух транспорту вул. Зубарєва, в районі будинку №57, заборонено до 31 січня 2023 року”, – повідомила пресслужба Харківської міськради.

У мерії пояснили, що дорогу довелося перекрити, щоби провести відновлювальні роботи на каналізаційній мережі.

“Об’їзд закритої ділянки організовано через місцевий проїзд”, – додали в міськраді.