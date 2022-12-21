Live
  • Среда 21.12.2022
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.81
    • 🟢

Минометчики Харьковской бригады ТрО уничтожили склад вагнеровцев (видео)

Происшествия 07:35   21.12.2022
Оксана Горун
Минометчики Харьковской бригады ТрО уничтожили склад вагнеровцев (видео) Фото: кадр из видео

Воины Харьковской отдельной 113-й бригады ТрО  вместе с Силами обороны сражаются на Бахмутском направлении.

«Минометная батарея Изюмского батальона Харьковской 113-й бригады поразила командование сил поддержки и артиллерийский склад вагнеровцев, — сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник («Марсель»). — Они решили укрыться от сил обороны Украины в одном из домов, но не получилось. Точный удар уничтожил оккупанта вместе с БК».

Мельник  также опубликовал видео успешной работы минометчиков харьковской ТрО.

Он уточнил, что успешный удар по врагу состоялся 20 декабря в Озоряновке. Это юг Бахмутского направления.

  • Читайте также: Житель освобожденной громады Харьковщины погиб под Бахмутом

    • Напомним, утром 21 декабря Генштаб ВСУ сообщил о том, что армия РФ провела атаку на Харьковщине.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    10:21
    Будьте внимательны! Россияне с БПЛА скидывают на Харьковщину опасную технику
    16:03
    Житель освобожденной громады Харьковщины погиб под Бахмутом
    14:59
    Как из «Иглы» сбивали российские ракеты над Харьковщиной: опубликовано видео
    10:01
    Харьковская ТрО взяла в плен «вагнеровца» (видео)
    20:16
    Харьковские волонтеры эвакуировали из Бахмута тритона (видео)

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Минометчики Харьковской бригады ТрО уничтожили склад вагнеровцев (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 21 декабря 2022 в 07:35;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воины Харьковской отдельной 113-й бригады ТрО  вместе с Силами обороны сражаются на Бахмутском направлении".