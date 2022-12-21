Минометчики Харьковской бригады ТрО уничтожили склад вагнеровцев (видео)

Воины Харьковской отдельной 113-й бригады ТрО вместе с Силами обороны сражаются на Бахмутском направлении.

«Минометная батарея Изюмского батальона Харьковской 113-й бригады поразила командование сил поддержки и артиллерийский склад вагнеровцев, — сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник («Марсель»). — Они решили укрыться от сил обороны Украины в одном из домов, но не получилось. Точный удар уничтожил оккупанта вместе с БК».

Мельник также опубликовал видео успешной работы минометчиков харьковской ТрО.

Он уточнил, что успешный удар по врагу состоялся 20 декабря в Озоряновке. Это юг Бахмутского направления.

Читайте также: Житель освобожденной громады Харьковщины погиб под Бахмутом

Напомним, утром 21 декабря Генштаб ВСУ сообщил о том, что армия РФ провела атаку на Харьковщине.