Минометчики Харьковской бригады ТрО уничтожили склад вагнеровцев (видео)
Фото: кадр из видео
Воины Харьковской отдельной 113-й бригады ТрО вместе с Силами обороны сражаются на Бахмутском направлении.
«Минометная батарея Изюмского батальона Харьковской 113-й бригады поразила командование сил поддержки и артиллерийский склад вагнеровцев, — сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник («Марсель»). — Они решили укрыться от сил обороны Украины в одном из домов, но не получилось. Точный удар уничтожил оккупанта вместе с БК».
Мельник также опубликовал видео успешной работы минометчиков харьковской ТрО.
Он уточнил, что успешный удар по врагу состоялся 20 декабря в Озоряновке. Это юг Бахмутского направления.
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Напомним, утром 21 декабря Генштаб ВСУ сообщил о том, что армия РФ провела атаку на Харьковщине.
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- • Дата публикации материала: 21 декабря 2022 в 07:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воины Харьковской отдельной 113-й бригады ТрО вместе с Силами обороны сражаются на Бахмутском направлении".