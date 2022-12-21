Мінометники Харківської бригади ТрО знищили склад вагнерівців (відео)

Воїни Харківської окремої 113-ї бригади ТрО разом із Силами оборони ведуть битву на Бахмутському напрямку.

“Мінометна батарея Ізюмського батальйону Харківської 113 бригади вразила командування сил підтримки та артилерійський склад вагнерівців, – повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник (“Марсель”). – Вони вирішили сховатись від сил оборони України в одному з будинків, але не вийшло. Точний удар знищив окупанта разом з БК”.

Мельник також опублікував відео успішної роботи мінометників харківської ТРО.

Він уточнив, що успішний удар по ворогові відбувся 20 грудня в Озорянівці. Це південь Бахмутського напрямку.

Читайте також: Мешканець звільненої громади Харківщини загинув під Бахмутом

Нагадаємо, вранці 21 грудня Генштаб ЗСУ повідомив про те, що армія РФ провела атаку на Харківщині.