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Мінометники Харківської бригади ТрО знищили склад вагнерівців (відео)

Події 07:35   21.12.2022
Оксана Горун
Мінометники Харківської бригади ТрО знищили склад вагнерівців (відео)

Воїни Харківської окремої 113-ї бригади ТрО разом із Силами оборони ведуть битву на Бахмутському напрямку.

“Мінометна батарея Ізюмського батальйону Харківської 113 бригади вразила командування сил підтримки та артилерійський склад вагнерівців,  – повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник (“Марсель”). – Вони вирішили сховатись від сил оборони України в одному з будинків, але не вийшло. Точний удар знищив окупанта разом з БК”.

Мельник також опублікував відео успішної роботи мінометників харківської ТРО.

Він уточнив, що успішний удар по ворогові відбувся 20 грудня в Озорянівці. Це південь Бахмутського напрямку.

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    • Нагадаємо, вранці 21 грудня Генштаб ЗСУ повідомив про те, що армія РФ провела атаку на Харківщині.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2022 в 07:35;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Воїни Харківської окремої 113-ї бригади ТрО разом із Силами оборони ведуть битву на Бахмутському напрямку".