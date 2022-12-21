Live
  • Среда 21.12.2022
    • Харьков
  •   0°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.81
    • 🟢

Наехал на российскую мину. В Харьковской области тракторист получил ранение

Общество 14:29   21.12.2022
Оксана Якушко
Наехал на российскую мину. В Харьковской области тракторист получил ранение

В Печенежской громаде трактор наехал на российскую мину, сообщил глава ОТГ Александр Гусаров.

«Сегодня в нашей громаде произошло трагическое событие. При выполнении сельскохозяйственных работ в поле на вражеской мине взорвался трактор. Тракторист получил ранения и сейчас находится в областной больнице», – рассказал Гусаров.

Председатель Печенежской ОТГ призвал жители общины быть максимально осторожными, не трогать подозрительные предметы, а в случае их обнаружения немедленно уведомлять службу по чрезвычайным ситуациям по номерам 101 или 057656-12-14.

«В очередной раз подчеркиваю, что часть полей, лесных массивов, водохранилищ и других участков Печенежской громады до сих пор остаются необследованными. Работы по разминированию продолжаются», — подчеркнул Гусаров.

Читайте также: Искали с дрона: на Харьковщине мужчины ушли за скотом и подорвались на мине

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

08:52
Сотрудник ГСЧС подорвался на мине на Харьковщине
16:18
Синегубов: Ежедневно более 100 пиротехников ГСЧС разминируют Харьковщину
21:10
В 44 громадах Харьковщины снова регистрируют место жительства
17:57
Жителей громады на Харьковщине будут эвакуировать из-за обстрелов — Синегубов
14:43
Более 42 тысяч мин за 2,5 месяца пиротехники обезвредили на Харьковщине — ГСЧС

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Наехал на российскую мину. В Харьковской области тракторист получил ранение»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 21 декабря 2022 в 14:29;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Печенежской громаде трактор наехал на российскую мину, сообщил глава ОТГ Александр Гусаров.".