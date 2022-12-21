Наехал на российскую мину. В Харьковской области тракторист получил ранение

В Печенежской громаде трактор наехал на российскую мину, сообщил глава ОТГ Александр Гусаров.

«Сегодня в нашей громаде произошло трагическое событие. При выполнении сельскохозяйственных работ в поле на вражеской мине взорвался трактор. Тракторист получил ранения и сейчас находится в областной больнице», – рассказал Гусаров.

Председатель Печенежской ОТГ призвал жители общины быть максимально осторожными, не трогать подозрительные предметы, а в случае их обнаружения немедленно уведомлять службу по чрезвычайным ситуациям по номерам 101 или 057656-12-14.

«В очередной раз подчеркиваю, что часть полей, лесных массивов, водохранилищ и других участков Печенежской громады до сих пор остаются необследованными. Работы по разминированию продолжаются», — подчеркнул Гусаров.