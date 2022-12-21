Наїхав на російську міну. На Харківщині тракторист отримав поранення

У Печенізькій громаді трактор наїхав на російську міну, повідомив голова ОТГ Олександр Гусаров.

«Сьогодні в нашій громаді сталася трагічна подія. Під час виконання сільськогосподарських робіт в полі на ворожій міні підірвався трактор. Тракторист отримав поранення і зараз перебуває в обласній лікарні», – розповів Гусаров.

Голова Печенізької ОТГ закликав мешканці громади бути максимально обережними, не чіпати підозрілі предмети, а у разі їх виявлення негайно повідомляти службу з надзвичайних ситуацій за номерами 101 або 057656-12-14.

«Вкотре наголошую, що частина полів, лісових масивів, водоймищ та інших ділянок Печенізької громади досі залишаються необстеженими. Роботи з розмінування тривають», – підкреслив Гусаров.