Наїхав на російську міну. На Харківщині тракторист отримав поранення
У Печенізькій громаді трактор наїхав на російську міну, повідомив голова ОТГ Олександр Гусаров.
«Сьогодні в нашій громаді сталася трагічна подія. Під час виконання сільськогосподарських робіт в полі на ворожій міні підірвався трактор. Тракторист отримав поранення і зараз перебуває в обласній лікарні», – розповів Гусаров.
Голова Печенізької ОТГ закликав мешканці громади бути максимально обережними, не чіпати підозрілі предмети, а у разі їх виявлення негайно повідомляти службу з надзвичайних ситуацій за номерами 101 або 057656-12-14.
«Вкотре наголошую, що частина полів, лісових масивів, водоймищ та інших ділянок Печенізької громади досі залишаються необстеженими. Роботи з розмінування тривають», – підкреслив Гусаров.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2022 в 14:29;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Печенізькій громаді трактор наїхав на російську міну, повідомив голова ОТГ Олександр Гусаров.".