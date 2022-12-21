В Харькове снова попытаются переименовать театр Пушкина и устранить Кернеса

На сессии Харьковского облсовета, которая состоится 24 декабря, попытаются переименовать театр Пушкина.

Вопрос переименования есть в повестке дня последним пунктом.

Еще один интересный пункт на предстоящей сессии – это изменения в Экспертном совете, который предварительно рассматривает кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин Харьковской области». Из состава Экспертного совета планируют вывести Кирилла Кернеса, заменив его Виталием Пановым.

Этот проект за подписью председателя Харьковского облсовета Татьяны Егоровой-Луценко.

Также в повестке дня есть пункт о досрочном прекращении полномочий депутата облсовета Владимира Скоробагача.

Среди вопросов, которые будут рассматриваться на сессии 24 декабря, будет и продление трудового договора с Валентиной Мизгиной в должности директора «Харьковского художественного музея».

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