У Харкові вчергове спробують перейменувати театр ім. Пушкіна й усунути Кернеса

На сесії Харківської облради, яка відбудеться 24 грудня, намагатимуться перейменувати театр Пушкіна.

Питання перейменування є у порядку денному останнім пунктом.

Ще один цікавий пункт на майбутній сесії – це зміни в Експертній раді з попереднього розгляду кандидатур на присвоєння звання «Почесний громадянин Харківської області». Із складу Експертної ради планують вивести Кирила Кернеса, замінивши його на Віталія Панова.

Цей проект за підписом голови Харківської облради Тетяни Єгорової-Луценко.

Також у порядку денному є пункт про дострокове припинення повноважень депутата облради Володимира Скоробагача.

Також серед питань, які розглядатимуть на сесії 24 грудня, буде й продовження трудового договору із Валентиною Мизгіною на посаді голови «Харківського художнього музею».