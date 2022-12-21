У Харкові вчергове спробують перейменувати театр ім. Пушкіна й усунути Кернеса
На сесії Харківської облради, яка відбудеться 24 грудня, намагатимуться перейменувати театр Пушкіна.
Питання перейменування є у порядку денному останнім пунктом.
Ще один цікавий пункт на майбутній сесії – це зміни в Експертній раді з попереднього розгляду кандидатур на присвоєння звання «Почесний громадянин Харківської області». Із складу Експертної ради планують вивести Кирила Кернеса, замінивши його на Віталія Панова.
Цей проект за підписом голови Харківської облради Тетяни Єгорової-Луценко.
Також у порядку денному є пункт про дострокове припинення повноважень депутата облради Володимира Скоробагача.
Також серед питань, які розглядатимуть на сесії 24 грудня, буде й продовження трудового договору із Валентиною Мизгіною на посаді голови «Харківського художнього музею».
Читайте також: Зеленському поскаржилися на депутатів Харківської облради
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові вчергове спробують перейменувати театр ім. Пушкіна й усунути Кернеса»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2022 в 12:56;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На сесії Харківської облради, яка відбудеться 24 грудня, намагатимуться перейменувати театр Пушкіна.".