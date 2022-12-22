ISW проанализировал реакцию блогеров РФ на попытку наступления на Харьковщину
Идея «вернуть Купянск» витает в среде оккупантов из РФ. И вчерашняя попытка атаковать Масютовку под Двуречной оживила это обсуждение.
«По сообщению Генерального штаба Украины, украинские войска отражали атаки российских войск вблизи Масютовки Харьковской области (50 км к северо-западу от Сватово) и Подкуйчанска Луганской области (8 км к северо-западу от Сватово). Российский военный блогер утверждал, что взятие Масютовки является необходимым условием для наступления русских на Купянск с северо-востока», — отметили в сводке американского Института изучения войны ISW за 21 декабря.
Напомним, 21 декабря в утренней сводке Генштаб ВСУ сообщил о том, что армия РФ провела атаку на Харьковщине. Оккупанты пробовали наступать в сторону Масютовки — она находится в районе Двуречной, за рекой Оскол.
Также ранее и ISW, и украинские военные аналитики отмечали, что враг концентрирует силы на северо-востоке Харьковской области и предполагали, что войска противника могут перейти в наступление в направлении освобожденных территорий Харьковщины.
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В информации на 21 декабря Институт изучения войны также сообщил, что российские войска продолжают проводить ограниченные контратаки вдоль линии Сватово — Кременная на Луганщине с целью отвоевать утраченные территории. При этом, ссылаясь на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая, американские аналитики отметили, что украинские Силы обороны находятся уже в нескольких километрах от Кременной.
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- • Дата публикации материала: 22 декабря 2022 в 08:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Идея «вернуть Купянск» витает в среде оккупантов из РФ. И вчерашняя попытка атаковать Масютовку под Двуречной оживила это обсуждение".