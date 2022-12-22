ISW проаналізував реакцію блогерів РФ на спробу наступу на Харківщину

Ідея “повернути Куп’янськ” витає серед окупантів з РФ. І вчорашня спроба атакувати Масютівку під Дворічною пожвавила це обговорення.

“За повідомленням Генерального штабу України, українські війська відбивали атаки російських військ поблизу Масютівки Харківської області (50 км на північний захід від Сватового) і Підкуйчанська Луганської області (8 км на північний захід від Сватового). Російський військовий блогер стверджував, що взяття Масютівки є необхідною умовою для наступу росіян на Куп’янськ із північного сходу”, – зазначили у зведенні американського Інституту вивчення війни ISW за 21 грудня.

Нагадаємо, 21 грудня в ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив про те, що армія РФ провела атаку на Харківщині. Окупанти намагалися наступати у бік Масютівки – вона знаходиться в районі Дворічної, за річкою Оскол.

Також раніше й ISW, і українські військові аналітики зазначали, що ворог концентрує сили на північному сході Харківської області та припускали, що війська противника можуть перейти у наступ у напрямку звільнених територій Харківщини.

В інформації на 21 грудня Інститут вивчення війни також повідомив, що російські війська продовжують проводити обмежені контратаки вздовж лінії Сватове – Кремінна на Луганщині з метою відвоювати втрачені території. При цьому, посилаючись на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая, американські аналітики зазначили, що українські Сили оборони знаходяться вже за кілька кілометрів від Кремінної.