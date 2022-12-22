Развлекал армию рф в Купянске. На Харьковщине задержали директора стадиона
В Купянске и. о. директора стадиона организовывал массовые спортивные и культурные мероприятия для поддержки оккупантов, сообщила Харьковская областная прокуратура.
В Купянске 65-летний и.о. о. директора стадиона с апреля активно сотрудничал с оккупантами. Для этого он организовал проведение массовых спортивных и культурных мероприятий, на которых прославляли новую власть.
В июле коллаборант организовал турнир по футболу, посвященный Дню Военно-морского флота рф, на котором присутствовал «глава» так называемой «ВГА Харьковской области».
20 декабря правоохранители задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины.
Купянская окружная прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении 65-летнему мужчине по факту пособничества государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).
Досудебное расследование проводят следователи Купянского РПП ГУНП в Харьковской области при оперативном сопровождении сотрудников Управления СБУ в Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 22 декабря 2022 в 12:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянске на о. о. директора стадиона организовывал массовые спортивные и культурные мероприятия по поддержке оккупантов, сообщила Харьковская областная прокуратура.".