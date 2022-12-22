Развлекал армию рф в Купянске. На Харьковщине задержали директора стадиона

В Купянске и. о. директора стадиона организовывал массовые спортивные и культурные мероприятия для поддержки оккупантов, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В Купянске 65-летний и.о. о. директора стадиона с апреля активно сотрудничал с оккупантами. Для этого он организовал проведение массовых спортивных и культурных мероприятий, на которых прославляли новую власть.

В июле коллаборант организовал турнир по футболу, посвященный Дню Военно-морского флота рф, на котором присутствовал «глава» так называемой «ВГА Харьковской области».

20 декабря правоохранители задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины.

Купянская окружная прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении 65-летнему мужчине по факту пособничества государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

Досудебное расследование проводят следователи Купянского РПП ГУНП в Харьковской области при оперативном сопровождении сотрудников Управления СБУ в Харьковской области.

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