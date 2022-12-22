Розважав армію рф у Куп’янську. На Харківщині затримали директора стадіону
У Куп’янську в. о. директора стадіону організовував масові спортивні та культурні заходи задля підтримки окупантів, повідомила Харківська обласна прокуратура.
У Куп’янську 65-річний в.о. о. директора стадіону з квітня активно співпрацював із окупантами. Для цього він організував проведення масових спортивних та культурних заходів, на яких славили нову владу.
У липні колаборант організував турнір з футболу, присвячений Дню Військово-морського флоту рф, на якому був присутній «глава» так званої «ВДА Харківської області».
20 грудня правоохоронці затримали чоловіка у порядку ст. 208 КПК України.
Куп’янська окружна прокуратура Харківської області повідомила про підозру 65-річному чоловікові за фактом допомоги державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).
Досудове розслідування проводять слідчі Куп’янського РВП ГУНП у Харківській області під час оперативного супроводу співробітників Управління СБУ у Харківській області.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2022 в 12:32;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Куп’янську в. о. директора стадіону організовував масові спортивні та культурні заходи задля підтримки окупантів, повідомила Харківська обласна прокуратура.".