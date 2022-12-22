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Розважав армію рф у Куп’янську. На Харківщині затримали директора стадіону

Суспільство 12:32   22.12.2022
Оксана Якушко
Розважав армію рф у Куп’янську. На Харківщині затримали директора стадіону

У Куп’янську в. о. директора стадіону організовував масові спортивні та культурні заходи задля підтримки окупантів, повідомила Харківська обласна прокуратура.

У Куп’янську 65-річний в.о. о. директора стадіону з квітня активно співпрацював із окупантами. Для цього він організував проведення масових спортивних та культурних заходів, на яких славили нову владу.

У липні колаборант організував турнір з футболу, присвячений Дню Військово-морського флоту рф, на якому був присутній «глава» так званої «ВДА Харківської області».

20 грудня правоохоронці затримали чоловіка у порядку ст. 208 КПК України.

Куп’янська окружна прокуратура Харківської області повідомила про підозру 65-річному чоловікові за фактом допомоги державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі Куп’янського РВП ГУНП у Харківській області під час оперативного супроводу співробітників Управління СБУ у Харківській області.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2022 в 12:32;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Куп’янську в. о. директора стадіону організовував масові спортивні та культурні заходи задля підтримки окупантів, повідомила Харківська обласна прокуратура.".