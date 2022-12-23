Один из 50. На Харьковщине отстраивают мост, который разбомбили россияне

В Ольховке начали восстанавливать разрушенный оккупантами мост, сообщила ХОВА.

Мост через водохранилище в селе Ольховка Харьковского района взорвали во время оккупации российские войска.

Специалисты ГП «Дороги Харьковщины» уже убрали все разрушенные конструкции моста, сообщил заместитель начальника Харьковской ОВА Михаил Харнам.



Сейчас уже установили 54 сваи, производят армирование и бетонирование ригелей.

«Этот мост полностью отремонтировали в 2021 году благодаря программе Президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство». Восстановим и сейчас. Мост имеет большое значение в логистике поставки гуманитарной и медицинской помощи в деоккупированные территории”, — подчеркнул Михаил Харнам.



В результате боевых действий в области было разрушено более 50 мостов государственного и местного значения. В настоящее время организовано 26 временных переправ, работы продолжаются.

Также разрушено более 1000 км дорог государственного значения, на сегодняшний день расчищено около 600 км.