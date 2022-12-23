Один із 50. На Харківщині відбудовують міст, який розбомбили росіяни

У Вільхівці почали відновлювати зруйнований окупантами міст, повідомила ХОВА.

Міст через водосховище у селі Вільхівка Харківського району підірвали під час окупації російські війська.

Фахівці ДП “Дороги Харківщини” вже прибрали всі зруйновані конструкції мосту, повідомив заступник начальника Харківської ОВ Михайло Харнам.



Наразі вже встановили 54 палі, виробляють армування та бетонування ригелів.

“Цей міст повністю відремонтували у 2021 році завдяки програмі Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Відновимо і зараз. Міст має велике значення в логістиці постачання гуманітарної та медичної допомоги на деокуповані території”, – наголосив Михайло Харнам.



Внаслідок бойових дій в області було зруйновано понад 50 мостів державного та місцевого значення, наразі організовано 26 тимчасових переправ, роботи продовжуються.

Також зруйновано понад 1000 км доріг державного значення, на сьогодні розчищено близько 600 км.