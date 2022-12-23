Прятались в доме, но не спаслись: как харьковская ТрО уничтожает врага (видео)

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник опубликовал видео успешной работы минометчиков Харьковской бригады ТрО по армии оккупантов.

«Еще одна работа минометной батареи Изюмского батальона Харьковской 113-й бригады совместно с артиллерией. Оккупанты скрывались в доме, но их местонахождение было установлено разведкой, а точная работа арты ликвидировала врага», — подписал видео Мельник.

На видео, снятом с дрона, видно, как два оккупанта в обнимку заходят в частный дом, отнятый «освободителями» у законных хозяев. Через некоторое время четко по дому бьют минометы.

Ранее Мельник сообщал о том, что минометчики Изюмского батальона Харьковской ТрО воюют на Бахмутском направлении. На днях они уничтожили там склад вагнеровцев.