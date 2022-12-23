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Прятались в доме, но не спаслись: как харьковская ТрО уничтожает врага (видео)

Происшествия 08:06   23.12.2022
Оксана Горун
Прятались в доме, но не спаслись: как харьковская ТрО уничтожает врага (видео) Фото: кадр из видео

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник опубликовал видео успешной работы минометчиков Харьковской  бригады ТрО по армии оккупантов.

«Еще одна работа минометной батареи Изюмского батальона Харьковской 113-й бригады совместно с артиллерией. Оккупанты скрывались в доме, но их местонахождение было установлено разведкой, а точная работа арты ликвидировала врага», — подписал видео Мельник.

На видео, снятом с дрона, видно, как два оккупанта в обнимку заходят в частный дом, отнятый «освободителями» у законных хозяев. Через некоторое время четко по дому бьют минометы.

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    • Ранее Мельник сообщал о том, что минометчики Изюмского батальона Харьковской ТрО воюют на Бахмутском направлении. На днях они уничтожили там склад вагнеровцев.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 декабря 2022 в 08:06;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник опубликовал видео успешной работы минометчиков Харьковской  бригады ТрО по армии оккупантов".