Прятались в доме, но не спаслись: как харьковская ТрО уничтожает врага (видео)
Фото: кадр из видео
Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник опубликовал видео успешной работы минометчиков Харьковской бригады ТрО по армии оккупантов.
«Еще одна работа минометной батареи Изюмского батальона Харьковской 113-й бригады совместно с артиллерией. Оккупанты скрывались в доме, но их местонахождение было установлено разведкой, а точная работа арты ликвидировала врага», — подписал видео Мельник.
На видео, снятом с дрона, видно, как два оккупанта в обнимку заходят в частный дом, отнятый «освободителями» у законных хозяев. Через некоторое время четко по дому бьют минометы.
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Ранее Мельник сообщал о том, что минометчики Изюмского батальона Харьковской ТрО воюют на Бахмутском направлении. На днях они уничтожили там склад вагнеровцев.
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- • Дата публикации материала: 23 декабря 2022 в 08:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник опубликовал видео успешной работы минометчиков Харьковской бригады ТрО по армии оккупантов".