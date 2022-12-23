Ховалися, але не врятувалися: як харківська ТрО знищує ворога (відео)

Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник опублікував відео успішної роботи мінометників Харківської бригади ТрО по армії окупантів.

“Ще одна робота мінометної батареї Ізюмського батальйону Харківської 113 бригади спільно з артилерією. Окупанти ховалися у будинку, але їхнє місцезнаходження було встановлено розвідкою, а точна робота арти ліквідувала ворога”, – підписав Мельник.

На відео, знятому з дрона, видно, як два окупанти заходять до приватного будинку, забраного “визволителями” в законних господарів. Через деякий час чітко в дім б’ють міномети.

Раніше Мельник повідомляв, що мінометники Ізюмського батальйону Харківської ТрО воюють на Бахмутському напрямку. Днями вони знищили там склад вагнерівців.