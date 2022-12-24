Противник пытается улучшить положение на Купянском направлении — Генштаб
Генштаб ВСУ в вечерней сводке 24 декабря сообщил о ситуации на фронте и обстрелах Харьковщины.
«Противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий в Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении», — отметили в Генштабе.
Ранее аналитики американского Института изучения войны сделали предположение, что российские оккупанты могут готовить операцию по нападению на Харьковщину.
Пока же они продолжают вести обстрелы региона.
«На Слобожанском направлении минометным и артиллерийскимобстрелам подверглись районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Кудеевка, Стрелечья, Терновая, Старица, Волчанск, Нестерное, Землянки, Хатнее и Амбарное Харьковской области. На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Новомлынск, Купянск, Кисловка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области», — перечислили в ГШ.
Напомним, в результате этих минометных обстрелов утром на Харьковщине погиб мужчина, женщина получила ранения.
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- • Дата публикации материала: 24 декабря 2022 в 18:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в вечерней сводке 24 декабря сообщил о ситуации на фронте и обстрелах Харьковщины".