Противник намагається покращити становище на Куп’янському напрямку – Генштаб

Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 24 грудня повідомив про ситуацію на фронті та обстріли Харківщини.

“Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку“, – зазначили в Генштабі.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни зробили припущення, що російські окупанти можуть готувати операцію з нападу на Харківщину.

Поки що вони продовжують вести обстріли регіону.

“На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Гур’їв Козачок, Козача Лопань, Кудіївка, Стрілеча, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Нестерне, Землянки, Хатнє і Амбарне Харківської області. На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Новомлинськ, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка і Крохмальне Харківської області“, – перерахували в ГШ.

Нагадаємо, внаслідок цих мінометних обстрілів вранці на Харківщині загинув чоловік, жінка отримала поранення.