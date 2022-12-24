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«Запасов почти нет» — в Харькове дефицит всех групп крови

Общество 15:02   24.12.2022
Оксана Горун
«Запасов почти нет» — в Харькове дефицит всех групп крови

Харьковский областной центр крови обратился к жителям Харькова и области с призывом стать донорами крови. Помощь нужна срочно.

«В Харькове – дефицит всех групп крови. «Запасов почти нет, – подчеркнули в Харьковском областном центре службы крови. – Центр крови просит всех, кто может, стать донорами».

Медики центра отметили, что нужна каждая группа крови.

«Донорская кровь спасает солдат ВСУ и мирных. Сдавайте кровь, пожалуйста. Без нее никак», – подчеркнули в Центре.

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    • Все детали и информацию, где и как стать донором, можно узнать по телефону Центра крови: +380 (95) 570 47 66. Также можно написать в директ на странице центра в facebook.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 декабря 2022 в 15:02;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский областной центр крови обратился к жителям Харькова и области с призывом стать донорами крови. Помощь нужна срочно".