«Запасов почти нет» — в Харькове дефицит всех групп крови
Харьковский областной центр крови обратился к жителям Харькова и области с призывом стать донорами крови. Помощь нужна срочно.
«В Харькове – дефицит всех групп крови. «Запасов почти нет, – подчеркнули в Харьковском областном центре службы крови. – Центр крови просит всех, кто может, стать донорами».
Медики центра отметили, что нужна каждая группа крови.
«Донорская кровь спасает солдат ВСУ и мирных. Сдавайте кровь, пожалуйста. Без нее никак», – подчеркнули в Центре.
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Все детали и информацию, где и как стать донором, можно узнать по телефону Центра крови: +380 (95) 570 47 66. Также можно написать в директ на странице центра в facebook.
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- • Дата публикации материала: 24 декабря 2022 в 15:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский областной центр крови обратился к жителям Харькова и области с призывом стать донорами крови. Помощь нужна срочно".