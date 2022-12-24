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“Запасів майже немає” – у Харкові дефіцит усіх груп крові

Суспільство 15:02   24.12.2022
Оксана Горун
“Запасів майже немає” – у Харкові дефіцит усіх груп крові

Харківський обласний центр крові звернувся до мешканців Харкова та області із закликом стати донорами. Допомога потрібна терміново.

“У Харкові – дефіцит усіх груп крові. “Запасів майже немає, – наголосили у Харківському обласному центрі служби крові. – Центр крові просить усіх, хто може, стати донорами”.

Медики центру наголосили, що потрібна кожна група крові.

“Донорська кров рятує солдатів ЗСУ та мирних. Здавайте кров, будь ласка. Без неї ніяк”, – наголосили у Центрі.

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    • Усі деталі та інформацію, де і як стати донором, можна дізнатися за телефоном Центру крові: +380 (95) 570 47 66. Також можна написати в директ на сторінці центру в Фейсбук.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2022 в 15:02;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський обласний центр крові звернувся до мешканців Харкова та області із закликом стати донорами. Допомога потрібна терміново".