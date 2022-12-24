“Запасів майже немає” – у Харкові дефіцит усіх груп крові
Харківський обласний центр крові звернувся до мешканців Харкова та області із закликом стати донорами. Допомога потрібна терміново.
“У Харкові – дефіцит усіх груп крові. “Запасів майже немає, – наголосили у Харківському обласному центрі служби крові. – Центр крові просить усіх, хто може, стати донорами”.
Медики центру наголосили, що потрібна кожна група крові.
“Донорська кров рятує солдатів ЗСУ та мирних. Здавайте кров, будь ласка. Без неї ніяк”, – наголосили у Центрі.
Читайте також: Бракує крові для цивільних і бійців: харків’ян просять стати донорами
Усі деталі та інформацію, де і як стати донором, можна дізнатися за телефоном Центру крові: +380 (95) 570 47 66. Також можна написати в директ на сторінці центру в Фейсбук.
Новини за темою:
Ви читали новину: «“Запасів майже немає” – у Харкові дефіцит усіх груп крові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2022 в 15:02;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський обласний центр крові звернувся до мешканців Харкова та області із закликом стати донорами. Допомога потрібна терміново".