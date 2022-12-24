Житель Волчанска погиб в пожаре — ГСЧС

Причиной смертельного пожара стал не вражеский обстрел, а собственная неосторожность, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Пожар по бытовой причине унес жизнь жителя Волчанска. Сообщение о возгорании в квартире на втором этаже жилой двухэтажки поступило в 23:54. К моменту прибытия спасателей 47-ГПСЧ в квартире горели домашние вещи на площади 5 кв. м. Неподалеку от входной двери находилось тело погибшего хозяина дома. Спасатели локализовали огонь в 00:20 и полностью потушили его в 01:50. По предварительным данным, мужчина заснул с непотушенной сигаретой», — сообщили подробности спасатели.

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По их данным, за сутки в Харькоской области случилось семь пожаров по причинам, не связанным с боевыми действиями. Один из них устроила жительница Лозовской громады. 26-летняя женщина пыталась растопить печь с помочью газового баллончика. В итоге на ней загорелась одежда.