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Житель Волчанска погиб в пожаре — ГСЧС

Происшествия 09:06   24.12.2022
Оксана Горун
Житель Волчанска погиб в пожаре — ГСЧС Фото ДСНС

Причиной смертельного пожара стал не вражеский обстрел, а собственная неосторожность, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Пожар по бытовой причине унес жизнь жителя Волчанска. Сообщение о возгорании в квартире на втором этаже жилой двухэтажки поступило в 23:54. К моменту прибытия спасателей 47-ГПСЧ в квартире горели домашние вещи на площади 5 кв. м. Неподалеку от входной двери находилось тело погибшего хозяина дома. Спасатели локализовали огонь в 00:20 и полностью потушили его в 01:50. По предварительным данным, мужчина заснул с непотушенной сигаретой», — сообщили подробности спасатели.

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    • По их данным, за сутки в Харькоской области случилось семь пожаров по причинам, не связанным с боевыми действиями. Один из них устроила жительница Лозовской громады. 26-летняя женщина пыталась растопить печь с помочью газового баллончика. В итоге на ней загорелась одежда.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 декабря 2022 в 09:06;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Причиной смертельного пожара стал не вражеский обстрел, а собственная неосторожность, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области".