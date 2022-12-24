Житель Волчанска погиб в пожаре — ГСЧС
Причиной смертельного пожара стал не вражеский обстрел, а собственная неосторожность, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«Пожар по бытовой причине унес жизнь жителя Волчанска. Сообщение о возгорании в квартире на втором этаже жилой двухэтажки поступило в 23:54. К моменту прибытия спасателей 47-ГПСЧ в квартире горели домашние вещи на площади 5 кв. м. Неподалеку от входной двери находилось тело погибшего хозяина дома. Спасатели локализовали огонь в 00:20 и полностью потушили его в 01:50. По предварительным данным, мужчина заснул с непотушенной сигаретой», — сообщили подробности спасатели.
Читайте также: В Волчанске на пожаре погиб мужчина
По их данным, за сутки в Харькоской области случилось семь пожаров по причинам, не связанным с боевыми действиями. Один из них устроила жительница Лозовской громады. 26-летняя женщина пыталась растопить печь с помочью газового баллончика. В итоге на ней загорелась одежда.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Житель Волчанска погиб в пожаре — ГСЧС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 24 декабря 2022 в 09:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Причиной смертельного пожара стал не вражеский обстрел, а собственная неосторожность, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области".