Житель Вовчанська загинув у пожежі – ДСНС
Причиною смертельної пожежі став не ворожий обстріл, а власна необережність, повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області.
“Пожежа з побутової причини забрала життя мешканця м. Вовчанська. Повідомлення про загоряння у квартирі на другому поверсі житлової двоповер-хівки надійшло о 23:54. На момент прибуття рятувальників 47-ДПРЧ у квартирі горіли домашні речі на площі 5 кв.м. Неподалік вхідних дверей знаходилось тіло загиблого господаря оселі. Рятувальники локалізували вогонь о 00:20 та повніс-тю загасили його о 01:50. За попередніми даними чоловік заснув з непотушеною цигаркою”, – повідомили подробиці рятувальники.
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За їхніми даними, за добу в Харківській області сталося сім пожеж із причин, не пов’язаних із бойовими діями. Одну з них влаштувала мешканка Лозівської громади. 26-річна жінка намагалася розтопити піч із допомогою газового балончика. У результаті на ній спалахнув одяг.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2022 в 09:06;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Причиною смертельної пожежі став не ворожий обстріл, а власна необережність, повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області".