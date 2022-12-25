Сегодня поезда не будут останавливаться на станции метро «Университет» дольше

Сегодня, 25 декабря, поезда будут курсировать по Салтовской линии метрополитена без остановки на станции «Университет» до 18:00, а не до 16:00, как в другие дни.

Причина — массовые мероприятия, сообщили в пресс-службе метрополитена.

«Просим вас учитывать указанные изменения и заранее планировать маршруты следования», — призвали в ведомстве.

Напомним, что с 20 декабря в период с 10:00 до 16:00 электропоезда следуют по Салтовской линии подземки без остановки на станции «Университет» — в связи с проведением там рождественских и новогодних мероприятий.