Сегодня поезда не будут останавливаться на станции метро «Университет» дольше
Сегодня, 25 декабря, поезда будут курсировать по Салтовской линии метрополитена без остановки на станции «Университет» до 18:00, а не до 16:00, как в другие дни.
Причина — массовые мероприятия, сообщили в пресс-службе метрополитена.
«Просим вас учитывать указанные изменения и заранее планировать маршруты следования», — призвали в ведомстве.
Напомним, что с 20 декабря в период с 10:00 до 16:00 электропоезда следуют по Салтовской линии подземки без остановки на станции «Университет» — в связи с проведением там рождественских и новогодних мероприятий.
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- • Дата публикации материала: 25 декабря 2022 в 15:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 25 декабря, поезда будут курсировать по Салтовской линии метрополитена без остановки на станции «Университет» до 18:00, а не до 16:00, как в другие дни.".