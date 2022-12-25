Сьогодні поїзди не зупинятимуться на станції метро “Університет” довше

Сьогодні, 25 грудня, поїзди курсуватимуть Салтівською лінією метрополітену без зупинки на станції “Університет” до 18:00, а не до 16:00, як в інші дні.

Причина – масові заходи, повідомили у пресслужбі метрополітену.

“Просимо вас враховувати вказані зміни та заздалегідь планувати маршрути прямування”, – закликали у відомстві.

Нагадаємо, що з 20 грудня в період з 10:00 до 16:00 електропоїзди прямують Салтівською лінією підземки без зупинки на станції “Університет” – у зв’язку з проведенням там різдвяних та новорічних заходів.