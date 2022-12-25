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Сьогодні поїзди не зупинятимуться на станції метро “Університет” довше

Суспільство 15:25   25.12.2022
Олена Нагорна
Сьогодні поїзди не зупинятимуться на станції метро “Університет” довше

Сьогодні, 25 грудня, поїзди курсуватимуть Салтівською лінією метрополітену без зупинки на станції “Університет” до 18:00, а не до 16:00, як в інші дні.

Причина – масові заходи, повідомили у пресслужбі метрополітену.

“Просимо вас враховувати вказані зміни та заздалегідь планувати маршрути прямування”, – закликали у відомстві.

Нагадаємо, що з 20 грудня в період з 10:00 до 16:00 електропоїзди прямують Салтівською лінією підземки без зупинки на станції “Університет” – у зв’язку з проведенням там різдвяних та новорічних заходів.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2022 в 15:25;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 25 грудня, поїзди курсуватимуть Салтівською лінією метрополітену без зупинки на станції “Університет” до 18:00, а не до 16:00, як в інші дні.".