Герой Украины на Харьковщине сбил 11 российских самолетов и два вертолета

В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ рассказали историю командира ЗРК «Бук М1» Ярослава Мельника, который расчистил небо над Харьковом от российских самолетов весной.

«В Харьковской области его батарея больше полугода противостояла российским летчикам. В небе могли быть до десяти самолетов, но Ярослав не боялся бросать им вызов», — сообщили в СтратКом ВСУ.

Ярослав и его побратимы выполнили более 40 пусков и уничтожили 28 целей врага: две крылатые ракеты, два вертолета, 11 боевых самолетов разных типов и 13 БПЛА.

«Наша батарея противостояла им одна. Соотношение сил было, мягко говоря, не в нашу пользу. Желание сбивать оккупантов было очень сильным», — поделился командир.

По его словам, однажды уничтожить вражеский самолет украинские защитники неба смогли, не выпустив ни одной ракеты.

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«Выявили цель. Включили радар подсветки. В кабине рашиста в это время зазвучали звуковые сообщения об облучении радаром. Он понял, что из охотника превратился в мишень. Наверное, это так ошеломило летчика, что он сразу катапультировался. Самолет разбился», — описали события в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

За мужество и профессионализм Ярослава Мельника наградили орденом «Золотая Звезда». Он — Герой Украины.