Герой України над Харківщиною збив 11 російських літаків та два вертольоти

В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ розповіли історію командира ЗРК “Бук М1” Ярослава Мельника, який розчистив небо над Харковом від російських літаків навесні.

“У Харківській області його батарея понад півроку протистояла російським льотчикам. У небі могли бути до десяти літаків, але Ярослав не боявся кидати їм виклик”, – повідомили у СтратКомі ЗСУ.

Ярослав та його побратими виконали понад 40 пусків та знищили 28 цілей ворога: дві крилаті ракети, два вертольоти, 11 бойових літаків різних типів та 13 БПЛА.

“Наша батарея протистояла їм одна. Співвідношення сил було, м’яко кажучи, не на нашу користь. Бажання збивати окупантів було дуже сильним”, – сказав командир.

За його словами, одного разу знищити ворожий літак українські захисники неба спромоглися, не випустивши жодної ракети.

“Виявили ціль. Увімкнули радар підсвічування. У кабіні рашиста в цей час зазвучали звукові повідомлення про опромінення радаром. Він зрозумів, що з мисливця перетворився на мішень. Напевно, це так приголомшило льотчика, що він одразу катапультувався. Літак розбився”, – описали події. в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

За мужність та професіоналізм Ярослава Мельника нагородили орденом “Золота Зірка”. Він – Герой України.