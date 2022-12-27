Герой України над Харківщиною збив 11 російських літаків та два вертольоти
В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ розповіли історію командира ЗРК “Бук М1” Ярослава Мельника, який розчистив небо над Харковом від російських літаків навесні.
“У Харківській області його батарея понад півроку протистояла російським льотчикам. У небі могли бути до десяти літаків, але Ярослав не боявся кидати їм виклик”, – повідомили у СтратКомі ЗСУ.
Ярослав та його побратими виконали понад 40 пусків та знищили 28 цілей ворога: дві крилаті ракети, два вертольоти, 11 бойових літаків різних типів та 13 БПЛА.
“Наша батарея протистояла їм одна. Співвідношення сил було, м’яко кажучи, не на нашу користь. Бажання збивати окупантів було дуже сильним”, – сказав командир.
За його словами, одного разу знищити ворожий літак українські захисники неба спромоглися, не випустивши жодної ракети.
Читайте також: Українські сили звільнили три населені пункти на Харківщині – ISW
“Виявили ціль. Увімкнули радар підсвічування. У кабіні рашиста в цей час зазвучали звукові повідомлення про опромінення радаром. Він зрозумів, що з мисливця перетворився на мішень. Напевно, це так приголомшило льотчика, що він одразу катапультувався. Літак розбився”, – описали події. в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.
За мужність та професіоналізм Ярослава Мельника нагородили орденом “Золота Зірка”. Він – Герой України.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Герой України над Харківщиною збив 11 російських літаків та два вертольоти»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2022 в 10:02;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ розповіли історію командира ЗРК “Бук М1” Ярослава Мельника, який розчистив небо над Харковом від російських літаків навесні".