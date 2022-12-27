На Харьковщине эксгумировали тело мужчины, погибшего в собственном дворе
На Купянщине правоохранители эксгумировали тело мужчины, погибшего при обстреле со стороны оккупантов, сообщила Харьковская областная прокуратура.
27 декабря прокуроры Купянской окружной прокуратуры Харьковской области совместно со следователями полиции эксгумировали труп 47-летнего мужчины.
Он погиб в селе Петропавловка Купянского района 2 октября этого года во дворе собственного дома.
В настоящее время труп отправили для проведения судебно-медицинской экспертизы.
По факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины) открыли уголовное производство.
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- • Дата публикации материала: 27 декабря 2022 в 16:19;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянщине правоохранители эксгумировали тело мужчины, погибшего при обстреле со стороны оккупантов, сообщила Харьковская областная прокуратура.".