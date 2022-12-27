На Харківщині ексгумували тіло чоловіка, який загинув на власному подвір’ї
На Куп’янщині правоохоронці ексгумували тіло чоловіка, який загинув під час обстрілу з боку окупантів, повідомила Харківська обласна прокуратура.
27 грудня прокурори Куп’янської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції ексгумували труп 47-річного чоловіка.
Він загинув у селі Петропавлівка Куп’янського району 2 жовтня цього року у дворі власного будинку.
Наразі труп відправили для проведення судово-медичної експертизи.
За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного із умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України) відкрили кримінальне провадження.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2022 в 16:19;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янщині правоохоронці ексгумували тіло чоловіка, який загинув під час обстрілу з боку окупантів, повідомила Харківська обласна прокуратура.".