На Харківщині ексгумували тіло чоловіка, який загинув на власному подвір’ї

На Куп’янщині правоохоронці ексгумували тіло чоловіка, який загинув під час обстрілу з боку окупантів, повідомила Харківська обласна прокуратура.

27 грудня прокурори Куп’янської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції ексгумували труп 47-річного чоловіка.

Він загинув у селі Петропавлівка Куп’янського району 2 жовтня цього року у дворі власного будинку.

Наразі труп відправили для проведення судово-медичної експертизи.

За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного із умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України) відкрили кримінальне провадження.