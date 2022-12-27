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На Харківщині ексгумували тіло чоловіка, який загинув на власному подвір’ї

Суспільство 16:19   27.12.2022
Оксана Якушко
На Харківщині ексгумували тіло чоловіка, який загинув на власному подвір’ї

На Куп’янщині правоохоронці ексгумували тіло чоловіка, який загинув під час обстрілу з боку окупантів, повідомила Харківська обласна прокуратура.

27 грудня прокурори Куп’янської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції ексгумували труп 47-річного чоловіка.

Він загинув у селі Петропавлівка Куп’янського району 2 жовтня цього року у дворі власного будинку.

Наразі труп відправили для проведення судово-медичної експертизи.

За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного із умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України) відкрили кримінальне провадження.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2022 в 16:19;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янщині правоохоронці ексгумували тіло чоловіка, який загинув під час обстрілу з боку окупантів, повідомила Харківська обласна прокуратура.".