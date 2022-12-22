На Харківщині внаслідок обстрілу росіян загинули мати та син – прокуратура

22 грудня у селі Руська Лозова Харківської області прокурори ексгумували тіла 77-річної місцевої мешканки та її 61-річного сина, які загинули під час ворожого обстрілу.

15 березня сім’я перебувала на території власного двору, коли російські військові почали обстрілювати село. Мати та син загинули на місці, повідомили у пресслужбі Харківської облпрокуратури.

Тіла було направлено на проведення судово-медичних експертиз.

Раніше було відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).



Фото: Харківська облпрокуратура