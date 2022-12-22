На Харьковщине вследствие обстрела россиян погибли мать и сын — прокуратура

22 декабря в селе Русская Лозовая Харьковской области прокуроры эксгумировали тела 77-летней местной жительницы и ее 61-летнего сына, которые погибли во время вражеского обстрела.

15 марта семья находилась на территории собственного двора, когда российские военные начали обстреливать село. Мать и сын погибли на месте, сообщили в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.

Тела были направлены на проведение судебно-медицинских экспертиз.

Ранее было открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).



Фото: Харьковская облпрокуратура