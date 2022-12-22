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На Харьковщине вследствие обстрела россиян погибли мать и сын — прокуратура

Происшествия 18:57   22.12.2022
Елена Нагорная
На Харьковщине вследствие обстрела россиян погибли мать и сын — прокуратура Фото: Харьковская облпрокуратура

22 декабря в селе Русская Лозовая Харьковской области прокуроры эксгумировали тела 77-летней местной жительницы и ее 61-летнего сына, которые погибли во время вражеского обстрела.

15 марта семья находилась на территории собственного двора, когда российские военные начали обстреливать село. Мать и сын погибли на месте, сообщили в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.

Тела были направлены на проведение судебно-медицинских экспертиз.

Ранее было открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).


Фото: Харьковская облпрокуратура

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 декабря 2022 в 18:57;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22 декабря в селе Русская Лозовая Харьковской области прокуроры эксгумировали тела 77-летней местной жительницы и ее 61-летнего сына, которые погибли во время вражеского обстрела.".