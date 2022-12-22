На Харьковщине вследствие обстрела россиян погибли мать и сын — прокуратура
Фото: Харьковская облпрокуратура
22 декабря в селе Русская Лозовая Харьковской области прокуроры эксгумировали тела 77-летней местной жительницы и ее 61-летнего сына, которые погибли во время вражеского обстрела.
15 марта семья находилась на территории собственного двора, когда российские военные начали обстреливать село. Мать и сын погибли на месте, сообщили в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.
Тела были направлены на проведение судебно-медицинских экспертиз.
Ранее было открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Фото: Харьковская облпрокуратура
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- • Дата публикации материала: 22 декабря 2022 в 18:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22 декабря в селе Русская Лозовая Харьковской области прокуроры эксгумировали тела 77-летней местной жительницы и ее 61-летнего сына, которые погибли во время вражеского обстрела.".