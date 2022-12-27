«Особая благодарность ПВО» — Синегубов о минувших сутках на Харьковщине

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате российских обстрелов в регионе никто не пострадал.

«В результате вражеских обстрелов в поселках Двуречная и Купянск-Узловой Купянского района повреждены жилые дома, произошли пожары. К счастью, никто не пострадал, несмотря на все попытки врага нанести больший вред. Особая благодарность за эффективную работу – нашей ПВО», — написал Синегубов в telegram утром 27 декабря.

Он отметил, что больше всего «достается» во время обстрелов прилегающим к границе населенным пунктам, а также — Купянскому району, где непосредственно проходит нынешняя линия фронта.

«Больше всего страдает Купянский район. Также под вражеским огнем в минувшие сутки оказывались населенные пункты Харьковского и Чугуевского районов», — отметил Синегубов.