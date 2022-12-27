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«Особая благодарность ПВО» — Синегубов о минувших сутках на Харьковщине

Общество 08:53   27.12.2022
Оксана Горун
«Особая благодарность ПВО» — Синегубов о минувших сутках на Харьковщине

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате российских обстрелов в регионе никто не пострадал.

«В результате вражеских обстрелов в поселках Двуречная и Купянск-Узловой Купянского района повреждены жилые дома, произошли пожары. К счастью, никто не пострадал, несмотря на все попытки врага нанести больший вред. Особая благодарность за эффективную работу – нашей ПВО», — написал Синегубов в telegram утром 27 декабря.

Он отметил, что больше всего «достается» во время обстрелов прилегающим к границе населенным пунктам, а также — Купянскому району, где непосредственно проходит нынешняя линия фронта.

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«Больше всего страдает Купянский район. Также под вражеским огнем в минувшие сутки оказывались населенные пункты Харьковского и Чугуевского районов», — отметил Синегубов.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 декабря 2022 в 08:53;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате российских обстрелов в регионе никто не пострадал".