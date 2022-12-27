“Особлива подяка ППО” – Синєгубов про минулу добу на Харківщині
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок російських обстрілів у регіоні ніхто не постраждав.
“Внаслідок ворожих обстрілів в селищах Дворічна та Куп’янськ-Вузловий Куп’янського району пошкоджено житлові будинки, сталися пожежі. На щастя, ніхто не постраждав попри усі намагання ворога завдати більшої шкоди. Особлива подяка за ефективну роботу – нашій ППО”, – написав Синєгубов у Телеграмі вранці 27 грудня.
Він зазначив, що найбільше “дістається” під час обстрілів населеним пунктам, що прилягають до кордону, а також – Куп’янському району, де безпосередньо проходить нинішня лінія фронту.
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“Найбільше страждає Куп’янський район. Також під ворожим вогнем минулої доби опинялися населені пункти Харківського та Чугуївського районів”, – зазначив Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2022 в 08:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок російських обстрілів у регіоні ніхто не постраждав".