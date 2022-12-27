“Особлива подяка ППО” – Синєгубов про минулу добу на Харківщині

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок російських обстрілів у регіоні ніхто не постраждав.

“Внаслідок ворожих обстрілів в селищах Дворічна та Куп’янськ-Вузловий Куп’янського району пошкоджено житлові будинки, сталися пожежі. На щастя, ніхто не постраждав попри усі намагання ворога завдати більшої шкоди. Особлива подяка за ефективну роботу – нашій ППО”, – написав Синєгубов у Телеграмі вранці 27 грудня.

Він зазначив, що найбільше “дістається” під час обстрілів населеним пунктам, що прилягають до кордону, а також – Куп’янському району, де безпосередньо проходить нинішня лінія фронту.

“Найбільше страждає Куп’янський район. Також під ворожим вогнем минулої доби опинялися населені пункти Харківського та Чугуївського районів”, – зазначив Синєгубов.